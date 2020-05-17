ЕГЭ по математике базового уровня не станут проводить в 2020 году

https://static.news.ru/photo/4403c486-9825-11ea-b09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

В 2020 году российские выпускники школ не будут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня. Об этом журналистам 17 мая сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Она объяснила отмену экзамена тем, что он был нужен для государственной итоговой аттестации, для получения оценки по этой дисциплине. Проведение экзамена стало ненужным ввиду того, что российские школьники получат аттестаты с выставленными оценками до 31 мая.

Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того чтобы получить аттестат и оценку по математике, — заявила Решетникова в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что большинство одиннадцатиклассников (32%) считают, что, учитывая ограничения из-за пандемии, самым правильным решением было бы перенести единый государственный экзамен на другую дату. В свою очередь Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ.

Как передавал NEWS.ru, задания для ЕГЭ не планируется упрощать несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом.