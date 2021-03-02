ЕГЭ начнётся 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии

https://static.news.ru/photo/a8f5bbde-7b81-11eb-a24f-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Основной период ЕГЭ в 2021 году начнётся 31 мая. Пройдут экзамены по географии, литературе и химии. Русский язык будут сдавать два дня — 3 и 4 июня. Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания. Оно размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Утвердить следующее расписание проведения единого государственного экзамена в 2021 году: <...> 31 мая (понедельник) — география, литература, химия; 3 июня (четверг) — русский язык; 4 июня (пятница) — русский язык, — говорится в документе.

Ранее заслуженные учителя России Евгений Ямбург и Александр Снегуров заявили, что подготовится к ЕГЭ вполне реально за оставшиеся три месяца. Для этого необходимо совмещать несколько способов изучения и концентрироваться на предмете. Специалисты подчеркнули, что важно быть спокойными. Не стоит паниковать, развлечения и самые важные дела следует отложить в сторону.

Как писал NEWS.ru, участники ЕГЭ смогут изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов. Такая возможность будет доступна не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. Главное — не забыть подать заявление в государственную экзаменационную комиссию.