Ефремов после ДТП признался, что был в состоянии алкогольного опьянения

Актёр Михаил Ефремов сразу после ДТП признался сотруднику ДПС, что находился в состоянии алкогольного опьянения за рулём попавшего в аварию автомобиля.
В суде показали кадры, на которых видно, как полицейский спрашивает, был ли Ефремов за рулём транспортного средства, попавшего в ДТП.
Да, — ответил артист.
После этого он подтвердил, что управлял автомобилем в нетрезвом виде,
Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин.
Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.
Как ранее писал NEWS.ru, предварительное заседание по делу обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, актёра Михаила Ефремова Пресненский суд Москвы назначил на 29 июля.
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