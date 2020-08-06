Ефремов после ДТП признался, что был в состоянии алкогольного опьянения

https://static.news.ru/photo/a5cd77e6-d7ec-11ea-b41a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов сразу после ДТП признался сотруднику ДПС, что находился в состоянии алкогольного опьянения за рулём попавшего в аварию автомобиля.

В суде показали кадры, на которых видно, как полицейский спрашивает, был ли Ефремов за рулём транспортного средства, попавшего в ДТП.

Да, — ответил артист.

После этого он подтвердил, что управлял автомобилем в нетрезвом виде, передаёт РИА Новости.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин.

Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии.

Как ранее писал NEWS.ru, предварительное заседание по делу обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, актёра Михаила Ефремова Пресненский суд Москвы назначил на 29 июля.