Эдвард Бил сжёг права на камеру

Пранкер Эвард Бил после приговора суда за ДТП на Садовом кольце сжёг свои водительские права на камеру. Блогер опубликовал ролик в YouTube и пообщела никогда не садиться за руль.

Авария с участием пранкера произошла 1 апреля. Молодой человек гонял по улицам на своей машине, вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьёзно пострадала консультант Госдумы Мария Артёмова, которая находилась в одной из машин.

Женщина перенесла несколько операций, она передвигается на инвалидной коляске. Пранкера приговорили к двум годам ограничения свободы и лишению прав на три года.

Ранее адвокат Эдварда Била Сергей Жорин прокомментировал иск, который блогеру предъявила одна из пострадавших в громком ДТП Екатерина Манечкина. По его словам, и защиту, и самого Била устраивает вариант разрешения спора в суде.