Единороссы считают штраф в 850 тысяч рублей для Навального «незначительным»

https://static.news.ru/photo/05ac1f30-7506-11eb-92ff-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Депутаты Государственной думы от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский прокомментировали штраф по делу о клевете в отношении политика Алексея Навального. Они считают, что оппозиционер получил «незначительное наказание».

Если брать этот конкретный судебный процесс, то мы понимаем, что его фигуранту (Алексею Навальному. — NEWS.ru) эти штрафы как слону дробина, учитывая масштабы финансирования всех его спецопераций на территории нашей страны из-за рубежа. Да, собственно, и не в нём дело — никому не позволено вести себя подобным образом, а такое незначительное наказание — это прецедент, который может спровоцировать возникновение и аналогичных недопустимых проявлений, — заявил Боярский.

Он считает, что вынесение денежного штрафа за «оскорбление ветерана войны и глумление над его наградами» — наказание, которое не соответствует действиям подсудимого.

Хинштейн отметил, что Навального судили по старой редакции Уголовного кодекса, а сейчас статья о клевете предполагает в том числе лишение свободы. По его словам, расширение понятия «клевета» должно максимально «защитить память о героях нашей страны», говорится на сайте «Единой России».

Боярский и Хинштейн — соавторы поправок в закон об оскорблении ветеранов: депутаты предлагают приравнять эти действия к реабилитации нацизма.

Навальный был признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. При этом судья отказалась отправлять на проверку экспертам подписи ветерана в документах, хотя сторона защиты заявляла, что подписи могли быть подделаны. Кроме того, эксперты как со стороны защиты, так и со стороны обвинения признали слова Навального оценочными. Адвокаты планируют обжаловать это решение. Политика судили по старой версии статьи УК РФ, которая предусматривает более мягкое наказание, сейчас за клевету можно получить реальный срок.

Ветеран Игнат Артёменко снялся в видеоролике государственного телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию в начале июля 2020 года вместе с другими людьми. Навальный назвал всех участников проекта холуями и позором страны, писал NEWS.ru.