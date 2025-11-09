Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 11:00

Едим новогодние салаты и не толстеем: салат круче, чем «Мимоза», — стол на праздник без тонны майонеза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Едим новогодние салаты и не толстеем: салат круче, чем «Мимоза», — стол на праздник без тонны майонеза. Если вы ищете салат, который окажется вкуснее традиционной «Мимозы», но при этом будет полезен и не испортит фигуру, то этот рецепт для вас. Готовится быстро и просто, а результат порадует всех, кто попробует.

Возьмите четыре яйца, три маринованных огурца, две банки тунца, одну луковицу, банку консервированной кукурузы и 100 граммов сыра. Яйца отварите вкрутую, очистите и натрите на крупной терке. Огурцы и лук нарежьте мелкими кубиками. Консервированного тунца разомните вилкой, кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Сыр натрите на терке. Выложите все ингредиенты слоями как вам нравится, перемазывая заправкой из греческого йогурта, зернистой горчицы и измельченного чеснока. Украсьте икрой и поставьте в холодильник на час, чтобы салат настоялся.

Подавайте на праздничный стол или в будничный ужин — это легкое и вкусное блюдо украсит любое мероприятие и не прибавит лишних килограммов.

Ранее мы делились рецептом салата к Новому году «Черепаший вальс» — яркий, веселый и очень вкусный. Ингредиенты самые простые и готовится без мороки.

