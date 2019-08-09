Писателю Джорджу Мартину, по книгам которого снят сериал «Игра престолов», доставили подарок якутских фанатов в виде 30-сантиметрой статуэтки, изображающей Джона Сноу.
Фигурка отлита из серебра 925-й пробы и весит почти 3 кг. Она установлена на постамент из латуни и бивня мамонта, на котором выгравировано «Джорджу Мартину из Якутии с любовью». Статуэтка одета в чёрный плащ и держит в руках меч из обсидиана («драконьего стекла»).
В момент доставки подарка писателя не было дома. Статуэтку получила его помощница. Она передала создателям фигурки подписанные Мартином их фотографии и пообещала, что момент вручения статуэтки литератору будет снят на видео, сообщает
Ранее News.ru писал, что доцент кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-Петербургского университета Дарья Васильева увидела во многие героях сериала сходство с персонажами русских сказок. В частности, Джон Сноу, по её словам, имеет много общего с Иванушкой-дурачком.