Двух сотрудников ИВС в Истре обвинили как пособников в побеге заключённых

ГСУ СК России по Московской области предъявило обвинение двум сотрудникам ИВС ОМВД России по городу Истре, из которой 6 августа сбежали пятеро заключённых. Сотрудников обвиняют в превышении должностных полномочий, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать, — сообщает Следственный комитет.

Также дежурные не закрыли окошки в дверях передачи продуктов, и это помогло пятерым обвиняемым сбежать. Двоих из них сейчас задержали.

Денис Грозаву и Иван Цуркану были обнаружены на съёмной квартире в Подольске. Их доставили в территориальный отдел внутренних дел, остальных участников побега разыскивают.

Ранее сообщалось, что после того как заключённые сбежали из ИВС, Сабина Газиева — гражданская жена убитого одним из сбежавших — попросила о защите.