https://static.news.ru/photo/c178f8c8-425d-11ea-87ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взрослого и ребёнка доставили в больницу после их возвращения из китайского Хайнаня в Кемерово с подозрением на коронавирус нового типа.

По данным пресс-службы департамента охраны здоровья населения Кузбасса, граждан поместили в инфекционную больницу в рамках усиления контроля за авиарейсами из стран Азии, передаёт РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи в Объединённых Арабских Эмиратах диагностировали заражение пневмонией нового типа у семьи, прибывшей из китайского города Ухань.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысяч человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.