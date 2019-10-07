https://static.news.ru/photo/4b126c7e-e91f-11e9-aaa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы восстановили после возгорания автобуса. Машины едут по двум из трёх полос в сторону улицы Алабяна.

Проезжая часть освобождена, движение восстановлено, — сообщает ЦОДД.

Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле в сторону ул. Народного Ополчения восстановлено по 2 и 3 полосе. https://t.co/Y4bRBklGIW pic.twitter.com/HmPni1ZH7E — ЦОДД (@gucodd) October 7, 2019

Кроме того, ЦОДД отмечает, что в тоннеле ночью будут проводиться ремонтные работы. С 23:00 до 05:30 вторника (8 октября) будет полностью перекрыто движение от ул. Большая Академическая до ул. Алабяна.

О ЧП стало известно 7 октября текущего года. По предварительной информации, вспыхнул пассажирский автобус. Пострадавших нет.

Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль загорелся в результате ДТП в Москве. Авария произошла на 37-м км Киевского шоссе. Там столкнулись сразу пять машин. В результате пострадали два человека, однако от госпитализации они отказались.