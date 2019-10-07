Кроме того, ЦОДД отмечает, что в тоннеле ночью будут проводиться ремонтные работы. С 23:00 до 05:30 вторника (8 октября) будет полностью перекрыто движение от ул. Большая Академическая до ул. Алабяна.
О ЧП стало известно 7 октября текущего года. По предварительной информации, вспыхнул пассажирский автобус. Пострадавших нет.
Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль загорелся в результате ДТП в Москве. Авария произошла на 37-м км Киевского шоссе. Там столкнулись сразу пять машин. В результате пострадали два человека, однако от госпитализации они отказались.