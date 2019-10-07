Сильное задымление наблюдается в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. Как сообщили в оперативных службах, там загорелся пассажирский автобус.
Факт возгорания транспортного средства подтвердили в Госавтоинспеции. На место выехали экстренные службы. По данным News.ru, пострадавших нет.
Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль загорелся в результате ДТП в Москве. Авария произошла на 37-м км Киевского шоссе. Там столкнулись сразу пять машин. В результате пострадали два человека, однако от госпитализации они отказались.
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