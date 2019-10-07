Фото: Юго-Восточная хорда в Печатниках/vk.com

Х5 Retail Group назвала «камеральной проверкой» действия, которые проводят силовики в центральном офисе компании. Ранее СМИ сообщили, что в здании, где размещается администрация крупнейшего российского ретейлера, находятся сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, а также Федеральной налоговой службы

Сообщалось, что якобы компания проверяется на причастность к незаконному возврату НДС. В пресс-службе X5 Retail это опровергли. Камеральные проверки Х5 как крупного налогоплательщика проходят ежеквартально, в рамках проверок представители налоговых...