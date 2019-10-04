Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов не согласен с родителями, у которых «ребёночек не успел родиться — уже английскому учат».

По мнению священника, детей надо сначала научить понимать церковнославянский язык, «потом, может быть, греческий, мы от греков восприняли нашу веру, это же тоже очень важно», сказал он в эфире православного...