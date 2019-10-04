Фото: Сергей Булкин/News.ru

Из-за проведения строительных работ до 31 октября в Москве полностью перекрыли движение на участке улицы Макаренко.

Городской и частный транспорт в указанные сроки не сможет проехать от дома 2/21, строение 1 до дома 6, строение 1.

Об этом рассказали в информационном центре столичного транспортного комплекса. Информацию передаёт АГН «Москва».

Обозначенный участок будет закрыт для проезда в круглосуточном режиме.

Как ранее писал News.ru, до 20 октября этого года ограничено движение на территории набережной Тараса Шевченко в Москве. Причиной стало проведение аварийных работ.

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