Из-за проведения строительных работ до 31 октября в Москве полностью перекрыли движение на участке улицы Макаренко.
Городской и частный транспорт в указанные сроки не сможет проехать от дома 2/21, строение 1 до дома 6, строение 1.
Об этом рассказали в информационном центре столичного транспортного комплекса. Информацию
Обозначенный участок будет закрыт для проезда в круглосуточном режиме.
Как ранее писал News.ru, до 20 октября этого года ограничено движение на территории набережной Тараса Шевченко в Москве. Причиной стало проведение аварийных работ.
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