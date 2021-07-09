Число выпускников с максимальным результатом по ЕГЭ возросло втрое

Две выпускницы московских школ получили по 400 баллов при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). До этого максимальный результат был только у школьницы из Ростова-на-Дону, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Выпускницы Екатерина Гришина и Ирина Бродских сдавали экзамены о русскому языку, профильной математике, физике и информатике и ИКТ. По их словам, для достижения успеха необходимо грамотно распределять время, регулярно заниматься, используя различные ресурсы, но при этом не зацикливаться только на результате. Важно также, чтобы изучение предмета доставляло удовольствие.

Я рада полученным высоким баллам и тому, что мои усилия и усилия моих учителей привели к такому крутому результату, — цитирует пресс-служба ведомства Бродскую.

Ранее сообщалось, что 400 баллов на ЕГЭ набрала выпускница лицея классического элитарного образования в Ростове-на-Дону Алика Осадчая. Она сдавала экзамены по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку. Девушка планирует поступить в МГИМО на факультет международного права.