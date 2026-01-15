Две картошки и горсть муки. Запекаю хрустящие кармашки с грибной начинкой — вкусно и просто

Эти кармашки — настоящее спасение, когда хочется приготовить что-то интересное и сытное из минимума продуктов. Основа из отварного картофеля превращается в нежное податливое тесто, которое идеально держит ароматную начинку из грибов с луком. В духовке они зарумяниваются, становятся хрустящими снаружи, а внутри остаются сочными и тающими во рту. Это блюдо удивительно универсально: его можно подать как самостоятельный ужин с салатом или как эффектную закуску.

Отварите 2 крупные картофелины в мундире до мягкости, очистите и разомните в пюре. Добавьте 1 яйцо, около 100 граммов муки и щепотку соли, вымесите мягкое тесто. Для начинки мелко нарежьте 200 граммов шампиньонов и 1 луковицу, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и выпаривания жидкости, посолите и поперчите. Разделите тесто на 6–8 частей. Каждую раскатайте в кружок, в центр положите ложку начинки и щепотку тертого сыра. Края защипните, формируя кармашек. Выложите изделия на противень, смажьте взбитым желтком и запекайте 25 минут при 200 °C до румяной корочки. Подавайте горячими.

