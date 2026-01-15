Картофель по-деревенски в аэрогриле: рецепт, который покорит ваше сердце

Семья и жизнь

Картофель по-деревенски в аэрогриле: рецепт, который покорит ваше сердце

Для 4 порций понадобится: картофель — 1 кг, растительное масло — 3 ст. л., чеснок — 4 зубчика, паприка — 1 ч. л., сушеный тимьян — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., черный перец — по вкусу.

Сначала вымойте картофель, обрежьте кожуру и нашинкуйте крупными дольками — так они пропекутся равномерно. В боуле соедините масло, измельченный чеснок, специи и соль, обваляйте в получившейся массе картофельные ломтики и дайте постоять 10 минут, чтобы ароматы впитались.

Разогрейте аэрогриль до 200 градусов, выложите овощи одним слоем на решетку. Запекайте 18–22 минуты, встряхивая в процессе, чтобы овощи прожарились равномерно. Готово!

Такое блюдо — находка для занятых: полезно, сытно и без лишнего жира. Удивите близких уже сегодня!

Ранее мы поделились простым рецептом греческого салата.