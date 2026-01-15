На Кипре исследуют найденные в районе поисков Баумгертнера останки

Экспертиза для установления личности неизвестного мужчины, чьи останки были обнаружены на юге Кипра, пройдет 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Республики Кипр. Тело нашли неподалеку от района, где продолжаются поиски бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

Ожидается, что патологоанатомическую экспертизу с целью установить, принадлежат ли останки пропавшему российскому гражданину или нет, должен будет сегодня провести коронер в морге администрации британских баз, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что тело обнаружено местным жителем в районе пляжа Авдиму рядом с одноименной деревней, к востоку от зоны у гористого мыса Аспро, где ранее велись поисковые мероприятия. Поскольку место находки расположено на территории, находящейся под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия вблизи границы с кипрской провинцией Лимасол, к месту происшествия прибыли руководитель службы экспертизы данной заморской территории Великобритании и начальник полиции Лимасола. Район обнаружения останков был оцеплен.

Ранее сообщалось, что кипрские власти обнаружили тело в районе поисков Баумгертнера. Труп нашли в прибрежном районе между деревнями Писури и Авдиму, на труднодоступном и изрезанном участке побережья, где поисковые группы сосредоточили усилия. Полиция пока не подтвердила, что тело принадлежит именно Баумгертнеру.