Два упражнения уберут из экзамена на водительские права

https://static.news.ru/photo/fe3c2464-8d85-11eb-b3fe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из практического экзамена на водительские права исчезнут два элемента. Об этом рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров.

В настоящее время кандидаты на получение прав сначала сдают экзамен на площадке, а затем в городе. С 1 апреля эти этапы объединяются в один и из шести упражнений, сдаваемых на площадке, останутся только четыре.

Из числа упражнений исключат «змейку», которая в условиях сдачи экзамена в городе неприменима, и поворот на 90 градусов.

Останутся только параллельная парковка, движение на уклоне, разворот в ограниченном пространстве и въезд в бокс задним ходом. Эти навыки можно проверить в ходе движения по городу и при их выполнении экзамен будет считаться сданным, отметил Мишуров в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее NEWS.ru писал, что в Минцифры предложили заменить водительские права на QR-коды. Автоэксперты идею ведомства раскритиковали. По их мнению, нововведение приведёт к росту коррупции.