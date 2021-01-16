Автоэксперты назвали замену прав на QR-коды «отмыванием денег»

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Автоэксперты раскритиковали намерение Минцифры заменить водительские права на QR-коды. Эта идея имеет непредсказуемые последствия, считает председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев в Свердловской области Кирилл Форманчук.

По словам автомобилиста, в развитых странах такого «новшества» нет.

Принципиально я эту идею поддерживаю, но, боюсь, что её реализация может, как и всё в России, быть абсолютно непредсказуема. И это явно будет связано с коррупционными скандалами, отмыванием денег и всем прочим. Никаких позитивных возможностей не откроется, — рассказал Форманчук в беседе с URA.RU.

Лучше было бы правительству отменить бумажный паспорт и совместить эти два документа, считает председатель комитета.

Другой автоэксперт — председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков — считает, что предложившие идею чиновники сначала должны испытать её на себе. Замену прав на коды государство тоже должно оплачивать из своего кармана. К тому же лучше сначала посоветоваться с народом.

Прежде чем проводить над простыми людьми эксперименты, чиновники должны поставить эксперимент на себе лично. Цифровизация — удобная вещь. Но в плане государства будет контроль. Поэтому, наверняка, нужно проводить референдум и нельзя это делать в приказном порядке, иначе народ взбунтуется, — считает Попков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено провести эксперимент в ряде регионов страны, в ходе которого автовладельцы смогут использовать мобильное приложение с QR-кодом вместо водительских прав.