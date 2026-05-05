Два салата на одной тарелке: картофельный микс встречает тунца с яблоком — идеально для уютного застолья

Пять минут нарезки — и у вас на столе гастрономический дуэт. Пока картофель и свекла варятся, вы успеваете превратить банку тунца и пару овощей в яркое ассорти. Все гениальное — просто!

Что понадобится

Банка тунца, 2 яйца, 2 помидора, сладкий перец, луковица, 2 огурца, яблоко, 1 ч. л. мяты, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, соль. 4 картофелины, 2 моркови, 2 свеклы, 150 г зеленого горошка, соль, перец, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока. 20 г петрушки, 1 ст. л. каперсов, 50 г маслин.

Как я готовлю

Яйца варю вкрутую, режу ломтиками. Тунец выкладываю из банки. Перец и помидоры очищаю от семян, режу: перец кубиками, помидоры дольками. Лук рублю, огурцы и яблоко режу кубиками. Смешиваю овощи (кроме помидоров) с яблоком, солю, добавляю мяту, масло, сок лимона. Сверху выкладываю тунец и яйца. Отставляю.

Картофель, морковь и свеклу варю до готовности, остужаю, чищу, режу кубиками. Смешиваю картофель, морковь и горошек с маслом и лимонным соком, солю, перчу. Свеклу не смешиваю, чтобы не окрашивать.

На блюдо выкладываю картофельный микс и кубики свеклы, посыпаю петрушкой, каперсами, маслинами. Рядом — салат с тунцом. Края украшаю помидорами. Подаю сразу.