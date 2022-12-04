Два ключевых сотрудника «Дождя» уволились в поддержку Алексея Коростелева RT: два ключевых сотрудника «Дождя» уволились в поддержку Алексея Коростелева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два ключевых сотрудника латвийской редакции «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) заявили главреду об уходе в поддержку уволенного Алексея Коростелева, передает RT. По информации канала, уйти решили руководитель и ведущий экономической программы Маргарита Лютова и ведущий новостного эфира Владимир Роменский.

Когда и на каких условиях с журналистами расторгнут контракты, неизвестно.

Телеканал ранее уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать «Дождь» в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ.

Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность. Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили журналисты Маргарита Лютова и Владимир Роменский.