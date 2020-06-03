Двух чиновников Минприроды оштрафовали за волокиту с обращениями граждан

https://static.news.ru/photo/c74f589e-a58d-11ea-8d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: mnr.gov.ru

Два чиновника Министерства природных ресурсов привлечены к административной ответственности. Они оштрафованы за нарушения при рассмотрении обращений граждан, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Фигурантами дел стали замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере отходов производства и потребления, а также и. о. главы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории, уточнили в ведомстве.

Поводом для привлечения к ответственности чиновников стали три жалобы в Генпрокуратуру. Надзорное ведомство установило, что «должностными лицами Минприроды ненадлежащим образом рассматривались их заявления по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами, инвентаризации объектов накопленного экологического вреда на озере Байкал и соблюдения режима охранной зоны особо охраняемой природной территории — национального парка „Лосиный остров“».

В Генпрокуратуре отметили, что заявления были рассмотрены в Минприроды со значительными нарушениями установленных законодательством сроков. Это привело к существенному затягиванию реализации гражданами их законных прав.

Ранее NEWS.ru писал, что Telegram-канал Baza опубликовал сообщение, что якобы представитель польской компании «Млековита» подал заявление в полицию на главу Россельхознадзора России Сергея Данкверта из-за вымогательства $500 тысяч. Однако впоследствии председатель правления фирмы Дариуш Сапиньски официально опроверг эту информацию.