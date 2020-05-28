Дуров пожертвовал 6,5 млн рублей на проект Егора Жукова «Взаимопомощь»

https://static.news.ru/photo/4f72b228-a090-11ea-b937-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/durov

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил 10 биткоинов (около 6,5 млн рублей) благотворительному проекту «Взаимопомощь» фигуранта «московского дела» Егора Жукова.

О крупном благотворительном взносе сообщил сам Жуков. Он рассказал, что благодаря Дурову удастся приобрести несколько тысяч продуктовых наборов и раздать их людям, находящимся в бедственной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Спасибо большое Павлу за такое щедрое пожертвование и за веру в наш проект, — написал Жуков в своём Instagram.

Также основатель проекта добавил, что уже три тысячи людей получили поддержку от «Взаимопомощи».

Как сообщал NEWS.ru ранее, блогер Егор Жуков, осуждённый условно за призывы к экстремизму, направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередную жалобу по поводу вынесенного ему приговора. Жуков считает, что его уголовное преследование и вердикт суда имеют политический мотив.