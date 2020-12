Дуров обвинил российские СМИ в искажении смысла его высказываний

https://static.news.ru/photo/c6bbad90-37ed-11eb-a21a-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: durov/instagram.com

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что в российских СМИ в последнее время стал популярен «неверный машинный перевод» его высказываний.

В качестве примера он привёл фразу «However, this has never been what made me happy» («Однако не это делало меня счастливым») из его недавнего поста в Telegraph. Дуров пожаловался, что СМИ её неверное перевели — «Однако это никогда не делало меня счастливым», «Однако меня это никогда не радовало». Кроме того, ряд изданий вынесли искажённый смысл высказывания в заголовок — «Миллионы долларов не сделали меня счастливым» или «Дуров признался, что миллиарды долларов не сделали его счастливым».

Изначальный смысл, который заключался в том, что я был и остаюсь счастливым, но вовсе не по причине наличия средств на банковском счету, стал почти противоположным. Согласно этим изданиям, я был несчастным, и даже миллионы не спасали, — написал он в Telegram.

По его словам, причиной ошибок стала некорректная работа алгоритма Google Translate. Он призвал сотрудников СМИ работать с оригиналами текстов напрямую и указывать факт и источник перевода при цитировании. Это, подчеркнул Дуров, имеет особенное значение в случае с двуязычными ньюсмейкерами.

На днях Павел Дуров рассказал, что ему повезло заработать миллионы в раннем возрасте, однако не богатство принесло ему счастье. По его словам, отсутствие счастья объясняется тем, что человеку доставляет удовольствие не трата денег, а создание чего-либо. Поэтому вместо покупок самолётов, яхт и дорогой недвижимости он сконцентрировался на создании социальных платформ, которые должны принести человечеству пользу, писал NEWS.ru.