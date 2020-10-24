Думские эсеры предложили казнить педофилов

https://static.news.ru/photo/0ff2eaae-177e-11eb-b22e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Педофилов нужно не лечить, а казнить. Об этом заявил заместитель председателя «Справедливой России» Олег Нилов.

Таким образом он отреагировал на предложение депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Выборного узаконить «химическую кастрацию» педофилов. Нилов считает, что лечение «таких болячек» не принесёт пользу.

У нас есть статья в Конституции 20-я, расстрельная статья — смертная казнь — в том числе для этих нелюдей, для зверей в человеческой шкуре, — цитирует его «360».

По мнению Нилова, в «расстрельный список» должны входить такие отъявленные преступники, которых не нужно ни лечить, ни перевоспитывать. Депутат подчеркнул, что высшая мера гарантирует, что такие «звери» никогда не окажутся среди людей. Он добавил, что казни заслуживают не только педофилы, но и террористы и казнокрады.

Как писал NEWS.ru, бывший министр образования Архангельской области Юрий Гнедышев, которого подозревали в совращении детей, признал вину. По версии следствия, Гнедышев в 2019 году переписывался в социальной сети с двумя школьницами в возрасте 12 и 14 лет. Одной из них он прислал ссылку на видеозапись сексуального характера.