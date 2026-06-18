Думал, кабачки — это скучно, пока не попробовал их запечь вот так

Думал, кабачки — это скучно, пока не попробовал их запечь вот так

Жареные кабачки — это вкусно, но слишком жирно. Я нашел идеальный баланс: запекаю их до румяной корочки в духовке и поливаю сметанно-чесночным соусом. Результат — сочно, быстро и без грязной сковороды.

Ингредиенты

Кабачки молодые — 3 шт., сметана — 2-3 ст. л., чеснок — 2-3 зубчика, соль — по вкусу, масло оливковое — 1-2 ч. л., лимонный сок — 1/3 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу молодые кабачки кружками толщиной в 1 см. Слегка сбрызгиваю их оливковым маслом — так они получатся золотистыми. Выкладываю на противень с бумагой, солю. Тем временем разогреваю духовку до 220 градусов и отправляю кабачки туда на 20 минут. Самое сложное — не слопать их сразу, как начнут румяниться.

В этот момент я быстро смешиваю сметану, выдавленный чеснок, каплю оливкового масла и лимонного сока. Смазываю этой смесью кабачки и возвращаю в духовку еще на пару минут, чтобы соус прогрелся. Подаю горячими или холодными — в любом виде они улетают со стола.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я всегда жарил кабачки на сковороде, но в этот раз решил рискнуть — и не прогадал. В духовке они не впитывают масло, остаются легкими, но при этом румянец получился ничуть не хуже. Мой совет: если останутся на второй день, разогревайте в микроволновке, они все равно останутся сочными. Проверено на себе.