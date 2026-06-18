Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 08:00

Думал, кабачки — это скучно, пока не попробовал их запечь вот так

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жареные кабачки — это вкусно, но слишком жирно. Я нашел идеальный баланс: запекаю их до румяной корочки в духовке и поливаю сметанно-чесночным соусом. Результат — сочно, быстро и без грязной сковороды.

Ингредиенты

Кабачки молодые — 3 шт., сметана — 2-3 ст. л., чеснок — 2-3 зубчика, соль — по вкусу, масло оливковое — 1-2 ч. л., лимонный сок — 1/3 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу молодые кабачки кружками толщиной в 1 см. Слегка сбрызгиваю их оливковым маслом — так они получатся золотистыми. Выкладываю на противень с бумагой, солю. Тем временем разогреваю духовку до 220 градусов и отправляю кабачки туда на 20 минут. Самое сложное — не слопать их сразу, как начнут румяниться.

В этот момент я быстро смешиваю сметану, выдавленный чеснок, каплю оливкового масла и лимонного сока. Смазываю этой смесью кабачки и возвращаю в духовку еще на пару минут, чтобы соус прогрелся. Подаю горячими или холодными — в любом виде они улетают со стола.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я всегда жарил кабачки на сковороде, но в этот раз решил рискнуть — и не прогадал. В духовке они не впитывают масло, остаются легкими, но при этом румянец получился ничуть не хуже. Мой совет: если останутся на второй день, разогревайте в микроволновке, они все равно останутся сочными. Проверено на себе.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина получила удар возмездия со стороны ВС России
Торговый центр «Мега Белая Дача» закрыли для посетителей
Baza: правнук Брежнева попал в плен на Украине
«Я это полностью уважаю»: в НАТО одобрили попытки ЕС подружиться с Россией
Москвина высказалась о смене спортивного гражданства фигуристами из РФ
ВСУ лишили целый поселок под Харьковом единственного фельдшерского пункта
В США рассказали, как в Иране должны будут избавиться от обогащенного урана
Раскрыта судьба шестерых пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Брянском
США поставили точку в вопросе вывода своих авианосцев с Ближнего Востока
«В полном окружении»: Марочко заявил о плачевном положении ВСУ
Стало известно, кто будет восстанавливать Иран за $300 млрд
Володин объяснил, почему Запад отмалчивается после удара ВСУ по автобусу
В Брянской области отразили атаку более 100 беспилотников
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 июня: инфографика
В Москве после небывалой атаки дронов ВСУ запретили ездить транспорту
Силы ПВО сбили 555 украинских беспилотников над Россией за ночь
Собянин раскрыл небывалые масштабы атаки дронов на Москву
Сотрудники вокзала пострадали при атаке БПЛА на Ростовскую область
Около 60 «птичек» ВСУ уничтожили в Ростовской области
Российский айтишник позвонил матери из Таиланда и бесследно исчез
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.