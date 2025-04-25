Духовка работает — у вас выходной! Куриные ножки с рисом и морковью!

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Готовим куриные ножки с рисом и морковью — сытный ужин в одном противне! Это блюдо — идеальное решение для тех, кто ценит простоту и насыщенный вкус. Курочка получается золотистой и сочной, рис пропитывается ароматным соком, а морковь добавляет сладковатые нотки.

4 куриных ножки промойте, обсушите и натрите смесью соли, перца и паприки. В глубокий противень выложите 1 стакан промытого риса, 2 моркови, нарезанных кружочками, и 1 луковицу полукольцами. Залейте 2 стаканами кипятка, добавьте лавровый лист и 1 ст. л. сливочного масла.

Сверху разместите ножки кожей вверх. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 190 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до румяной корочки.

Секрет успеха: используйте стеклянную или керамическую форму — они лучше распределяют тепло. Подавайте сразу, посыпав рубленой зеленью.

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