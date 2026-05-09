Друзья ко мне на дачу «записываются» с зимы — все просто обожают мои кебабы. Готовлю из рубленого мяса вместо шашлыка

Люля-кебаб из телятины — это не просто альтернатива шашлыку, а самостоятельный шедевр. Пряный аромат, румяная корочка и сочная сердцевина — все благодаря сальнику и правильной технике.

Что понадобится

Телятина — 800 г, свиное сало — 200 г, сальник (жировая сетка) — 1 шт., сладкий перец — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, петрушка — 1 пучок, растительное масло — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Как готовлю

Телятину и сало очень мелко рублю ножом, смешиваю и отправляю в холодильник на 15 мин. Сальник промываю, обсушиваю и разрезаю на 4 равных куска.

Сладкий перец смазываю маслом, запекаю в духовке при 200 °С в течение 5–6 мин., затем перекладываю в пакет на 5 мин., чтобы легко снять кожицу. Очищенный перец, крупно нарезанный лук, чеснок и петрушку измельчаю в блендере до однородности.

Добавляю овощную массу к охлажденному фаршу, солю и перчу по вкусу. Формую продолговатые кебабы, плотно нанизывая их на шампуры.

Каждый кебаб оборачиваю куском сальника. Жарю на сильно разогретом мангале, периодически поворачивая, пока сальник не запечется равномерно и не появится аппетитная румяная корочка. Подаю немедленно.