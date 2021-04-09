«Нашу пару все знали»: друг Гагарина рассказал об отношениях с космонавтом

https://static.news.ru/photo/c2c35ce6-9950-11eb-9baf-96000091f725_660.jpg Бориса Волынова (слева), Юрий Гагарин (справа) Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Первый советский космонавт Юрий Гагарин в свободное от тренировок время был не чужд спорту. Он любил поиграть в волейбол со своими товарищами, ассистируя нападающему, рассказал его коллега Борис Волынов.

Он, как и знаменитый покоритель космоса, был участником легендарного «Гагаринского набора» 1960 года. По случаю приближающегося 60-летия этого события он стал участником памятной церемонии, которая состоялась в Звёздном Городке. Там собрались ветераны-космонавты, участники Российского движения школьников, местные жители и администрация, а также губернатор Московской области Алексей Воробьёв. К памятнику Гагарину возложили цветы, передаёт телеканал «360».

Для Волынова это не просто ежегодная традиция. С космонавтом, знаменитым на весь мир, они не просто были знакомы, но и очень тесно общались.

В волейболе у нас была пара такая. Он поменьше меня ростом, подбрасывал мячик над сеткой, а я был нападающим — бил по мячу, поэтому нашу пару все знали. На парашютных прыжках мы укладывали парашюты вместе, — рассказал ветеран.

День, когда его товарищ первым в мире отправился в космос, Волынов считает особенным в истории человечества. Тогда из шести человек в группе «ещё никто не знал, что будет», поделился воспоминаниями он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Роскосмос объявил о запуске на своём сайте раздела «Поехали», который посвящён биографии Гагарина и его полёту в космос. На странице можно скачать информационные материалы, в том числе плакаты с фотографией космонавта.