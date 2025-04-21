Драники с ветчиной, сыром и зеленью! Хрустящие снаружи и нежные внутри

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Драники с ветчиной, сыром и зеленью. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они станут коронным блюдом вашего стола! Ароматная ветчина, тягучий сыр и свежая зелень превращают простое картофельное блюдо в настоящий кулинарный шедевр. Идеальный вариант для сытного завтрака или ужина в кругу семьи.

Ингредиенты

Картофель — 6 шт. (крупные)

Лук репчатый — 1 шт.

Ветчина/колбаса — 200 г

Сыр твёрдый — 200 г

Яйца — 2 шт.

Укроп — 4 веточки

Мука — 4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

1. Очищенный картофель и лук натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишний сок. Ветчину и сыр натрите на тёрке или мелко нарежьте.

2. В глубокой миске смешайте все ингредиенты до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте массу, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Совет: подавайте сразу после приготовления со сметаной или чесночным соусом.

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