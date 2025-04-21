Драники с ветчиной, сыром и зеленью. Хрустящие снаружи и нежные внутри, они станут коронным блюдом вашего стола! Ароматная ветчина, тягучий сыр и свежая зелень превращают простое картофельное блюдо в настоящий кулинарный шедевр. Идеальный вариант для сытного завтрака или ужина в кругу семьи.
Ингредиенты
- Картофель — 6 шт. (крупные)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Ветчина/колбаса — 200 г
- Сыр твёрдый — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Укроп — 4 веточки
- Мука — 4 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
1. Очищенный картофель и лук натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишний сок. Ветчину и сыр натрите на тёрке или мелко нарежьте.
2. В глубокой миске смешайте все ингредиенты до однородной массы. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте массу, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Совет: подавайте сразу после приготовления со сметаной или чесночным соусом.
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