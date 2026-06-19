Драники готовлю с секретным ингредиентом — Батька будет в шоке

Драники готовлю с секретным ингредиентом — Батька будет в шоке

Драники могут быть диетическими? Да, если знать один трюк. Я добавил в них отруби и совсем немного масла — результат вас удивит.

Ингредиенты

Картофель — 300 г, яйцо — 2 шт., отруби (пшеничные/овсяные) — 1 ст. л., соль — 1 щепотка, перец — по вкусу, масло для жарки — по вкусу, лук репчатый — 1 шт. (~15 г), чеснок — 1 зубчик, сметана 10% — 2 ст. л., укроп — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я чищу картошку и тру ее на мелкой терке — никакой воды не сливаю, весь крахмал остается внутри. Вбиваю яйца, добавляю отруби, соль, перец и перемешиваю.

На сковороду с каплей масла выкладываю массу ложкой, формирую драники и жарю по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Пока они готовятся, делаю соус: смешиваю сметану с мелко рубленным луком, чесноком и укропом. Подаю драники горячими, поливаю соусом — внутри они тают, снаружи хрустят.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Эти драники — чистый восторг. Внутри сочные и нежные, а корочка хрустит так, что слышно на всю кухню. Секретный ингредиент без муки — это прорыв. Советую подавать с жирной сметаной: контраст текстур просто бомба.