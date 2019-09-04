https://static.news.ru/photo/20a22e20-cf2a-11e9-9492-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

ГУ МЧС и центры гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ГЦМС) сообщают о том, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие два дня ожидаются дожди и грозы.

В Орловской, Тульской и Рязанской областях 5 и 6 сентября будут дожди и грозы, при этом температура воздуха составит +25 градусов по Цельсию. В Тверской области — до +22 градусов.

В Костромской и Владимирской областях столбики термометров покажут не больше плюс 20 градусов, местами пройдут сильные дожди.

Как ранее писал News.ru, в Гидрометцентре России сообщили, что в Московской области с 15:00 до 21:00 4 сентября объявлен «жёлтый» уровень опасности.