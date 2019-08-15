https://static.news.ru/photo/e97f6b66-bf38-11e9-9c6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гроза с небольшим дождём ожидается в нескольких районах Москвы. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра .

По данным метеорологической службы, порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду. Прохладную погоду с дождями пообещали жителям столицы в выходные. Как сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в город возвращается «августовское лето». Воздух прогреется до отметки +26, передаёт « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что москвичам не стоит ждать возвращения жаркой погоды. Остаток лета обещает быть прохладным. Столбики термометров больше не поднимутся даже до 30 градусов.