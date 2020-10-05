Довели до прокуратуры: врачи в РФ добились выплаты надбавок за COVID-19

https://static.news.ru/photo/6d990414-068e-11eb-9cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 70 тысяч российских медиков, которым положены надбавки к зарплатам за работу с коронавирусом, смогли добиться выплаты положенных денег только после обращения в Генпрокуратуру России, сообщили в ведомстве.

В генпрокуратуре России сообщили, что за весь период пандемии получили почти 70 тысяч заявлений от врачей, добивавшихся выплаты им положенных надбавок. В итоге сумма, которую врачам пришлось буквально «выгрызать» через этот орган составила 1 млрд 731 млн рублей, пишут «Известия».

В Генпрокуратуре назвали свою деятельность по удовлетворению жалоб врачей восстановлением их прав. За август и сентябрь были удовлетворены запросы более чем 9,7 тысяч сотрудников российских медучреждений, однако очень многие врачи пока не могут добиться положенных им средств.

Медики из разных городов России продолжают жаловаться на отсутствие компенсаций и устраивают пикеты, — указывает издание.

Ответ на вопрос о том, почему врачей, часто рисковавших своими жизнями, поставили в такую ситуацию, лежит в бюрократической плоскости, считают специалисты. Речь идёт о неточных формулировках постановлений о выплатах за работу с COVID-19. Минздрав России решил не пускать ситуацию на самотёк и попытался внести ясность своими разъяснительными письмами, из-за чего всё запуталось окончательно, сказали изданию в межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения.

Отмечается, что наиболее тяжёлая ситуация с невыплатами или неполными выплатами так называемых стимулирующих надбавок сложилась в Амурской, Саратовской и Белгородской областях. Так, 109 амурских и белгородских медработников смогли добиться выплаты им 6,5 млн рублей. В Саратовской области 225 сотрудников получили 7,4 млн рублей.

Как сообщал NEWS.ru, 27 сентября Минздрав России заявлял совершенно противоположное тому, о чем сейчас говорит Генпрокуратура. В пресс-службе министерства заявили, что «выплаты проводятся своевременно и в полном объёме».

С министерством, возглавляемым Михаилом Мурашко, не согласились члены профсоюза медиков «Действие». Там заявили об организации пикетов в 15 городах России. Профсоюз также намерен организовать итоговый пикет в Москве в середине октября.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с коронавирусными пациентами, будут получать доплату в 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — 50 тысяч рублей, младший — 25 тысяч рублей. Доплаты должны были получить и сотрудники скорой помощи: врачи — по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсёстры и водители — по 25 тысяч рублей.