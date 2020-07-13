Дорогу от Киевского шоссе до Радужной улицы построят в ТиНАО

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Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство второго участка дороги от Киевского шоссе до пересечения Радужного проезда с улицей Радужной улице в городе Московский.

По данным пресс-службы ведомства, в рамках второго этапа появится участок, длина которого составит более километра. Он будет включать подземный пешеходный переход на улице Никитина.

Всего проект строительства включает четыре этапа. После завершения работ планируется улучшить транспортное обслуживание жителей Московского и разгрузить улично-дорожную сеть.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что дорога войдёт в состав трассы М3 «Украина» — деревня Сосенки — деревня Ямонтово, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее Минстроя сообщили, что единственные полноценно облагороженные регионы в России — Москва и Санкт-Петербург. В то же время большинство других субъектов не могут похвастаться благоприятной городской средой. Порой жители небольших поселений рады даже появлению просто парка или сквера.