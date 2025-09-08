Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025

Дораяки как в аниме: простой рецепт японского десерта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дораяки — традиционные японские блины с начинкой, которые отличаются нежной текстурой и мягким сладким вкусом. Эти воздушные лепешки, соединенные попарно вареной сгущенкой, стали популярны благодаря аниме и манге. Рецепт прост в исполнении и позволяет воссоздать аутентичный вкус японского десерта в домашних условиях.

2 яйца взбивают с 80 г сахара до легкой пены. Добавляют 20 г жидкого меда и снова взбивают. Вливают 50 мл воды, перемешивают. Просеивают 130 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя, аккуратно соединяют с жидкой смесью до однородности. Жарят на сухой хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блины полностью остужают. На середину одного блина выкладывают вареную сгущенку, накрывают вторым блином и слегка прижимают.

Десерт получается мягким, сочным и не слишком приторным.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

