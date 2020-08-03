Долгополов признался, что не может побороть депрессию

Комик Александр Долгополов в соцсети признался, что дошёл «до предела» в своём депрессивном состоянии, которое длится уже продолжительное время. Он попросил у подписчиков совета, так как денег на врача у него нет.
Я долгое время борюсь с депрессией, и в последние дни она дошла до предела, я постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю что делать. Дайте совет, пожалуйста, — написал он в Twitter.
За два часа под его постом оставили более 200 комментариев. В основном пользователи соцсети поддерживали артиста добрым словом, советовали ему обратиться к врачу, предлагали бесплатные службы помощи в критических ситуациях. А некоторые для оплаты услуг специалиста, а также чтобы исцелиться от безделья, предложили ему пойти работать официантом или курьером.
Как писал NEWS.ru, житель подмосковного города Орехово-Зуево Дмитрий Войнов, чьё заявление об оскорблении чувств верующих заставило стендап-комика Александра Долгополова эмигрировать из России, предложил артисту удалить запись своего выступления. По мнению Войнова, комик должен «пострадать за свои убеждения, чтобы быть чётким» и чтобы получить право говорить всё, что хочет.