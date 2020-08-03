Долгополов признался, что не может побороть депрессию

https://static.news.ru/photo/04c1ddba-d56c-11ea-ac7c-fa163e074e61_660.jpg Александр Долгополов Фото: sankldive/instagram.com

Комик Александр Долгополов в соцсети признался, что дошёл «до предела» в своём депрессивном состоянии, которое длится уже продолжительное время. Он попросил у подписчиков совета, так как денег на врача у него нет.

Я долгое время борюсь с депрессией, и в последние дни она дошла до предела, я постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю что делать. Дайте совет, пожалуйста, — написал он в Twitter.

За два часа под его постом оставили более 200 комментариев. В основном пользователи соцсети поддерживали артиста добрым словом, советовали ему обратиться к врачу, предлагали бесплатные службы помощи в критических ситуациях. А некоторые для оплаты услуг специалиста, а также чтобы исцелиться от безделья, предложили ему пойти работать официантом или курьером.

Ð¯ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾Ðµ Ð²ÑÐµÐ¼Ñ Ð±Ð¾ÑÑÑÑ Ñ Ð´ÐµÐ¿ÑÐµÑÑÐ¸ÐµÐ¹ Ð¸ Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ðµ Ð´Ð½Ð¸ Ð¾Ð½Ð° Ð´Ð¾ÑÐ»Ð° Ð´Ð¾ Ð¿ÐµÑÐµÐ´ÐµÐ»Ð°, Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐ¾ÑÐ½Ð½Ð¾ Ð´ÑÐ¼Ð°Ñ Ð¾ ÑÐ¼ÐµÑÑÐ¸ Ð¸ ÑÑÐ²ÑÑÐ²ÑÑ ÑÐµÐ±Ñ ÑÐ°Ð¼ÑÐ¼ Ð¾Ð´Ð¸Ð½Ð¾ÐºÐ¸Ð¼ Ð½Ð° ÑÐ²ÐµÑÐµ. ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð½ÐµÑ Ð´Ð¾ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð´ÐµÐ»Ð°, Ð´ÐµÐ½ÐµÐ³ Ð½Ð° Ð²ÑÐ°ÑÐ° Ð½ÐµÑ, Ñ Ð½Ðµ Ð·Ð½Ð°Ñ ÑÑÐ¾ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ. ÐÐ°Ð¹ÑÐµ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð¶Ð°Ð»ÑÐ¹ÑÑÐ°, Ñ Ð´Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð¾ÑÐºÐ»Ð°Ð´ÑÐ²Ð°Ð» ÑÑÐ´Ð° Ð¿Ð¸ÑÐ°ÑÑ. — ÐÐ»ÐµÐºÑÐ°Ð½Ð´Ñ ÐÐ¾Ð»Ð³Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð² (@sankldive) August 3, 2020

Как писал NEWS.ru, житель подмосковного города Орехово-Зуево Дмитрий Войнов, чьё заявление об оскорблении чувств верующих заставило стендап-комика Александра Долгополова эмигрировать из России, предложил артисту удалить запись своего выступления. По мнению Войнова, комик должен «пострадать за свои убеждения, чтобы быть чётким» и чтобы получить право говорить всё, что хочет.