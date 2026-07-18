Домашняя буженина из духовки вместо колбасы: запекаю с чесноком и специями — идеально на бутерброды

Запекаю в духовке целый кусок свинины с чесноком и черным перцем — получается буженина, которая нежнее любой магазинной. Сало, добавленное внутрь мяса, делает его сочным. Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для обеда или ужина.

Ингредиенты

Свинина (шея или лопатка) — 1,6 кг, сало (с мясной прослойкой) — 300 г, чеснок — 1 головка, соль — 1 ст. л., перец черный молотый — 1 ч. л., перец душистый горошком — 5–6 шт., лавровый лист — 2 шт.

Как готовлю

Сначала крупно нарезаю сало и чеснок, смешиваю соль с перцем и измельченным лавровым листом. В свинине делаю глубокие надрезы ножом, нашпиговываю их салом и чесноком, затем тщательно натираю мясо специями со всех сторон. Заворачиваю буженину в фольгу, плотно, но оставляя небольшой зазор для пара. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5–2 часа. За 15 минут до готовности раскрываю фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Готовой буженине даю остыть в фольге, затем нарезаю тонкими ломтиками и подаю с хреном или горчицей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Взял свинину с жирком и не прогадал — буженина получилась настолько нежной, что ее можно было есть ложкой. Подал ее с хреном и ржаным хлебом, и это был лучший ужин за неделю. Хранится в холодильнике три дня, и на второй день вкус становится даже насыщеннее, так что готовьте смело.