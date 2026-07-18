Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 12:42

Домашняя буженина из духовки вместо колбасы: запекаю с чесноком и специями — идеально на бутерброды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запекаю в духовке целый кусок свинины с чесноком и черным перцем — получается буженина, которая нежнее любой магазинной. Сало, добавленное внутрь мяса, делает его сочным. Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для обеда или ужина.

Ингредиенты

Свинина (шея или лопатка) — 1,6 кг, сало (с мясной прослойкой) — 300 г, чеснок — 1 головка, соль — 1 ст. л., перец черный молотый — 1 ч. л., перец душистый горошком — 5–6 шт., лавровый лист — 2 шт.

Как готовлю

Сначала крупно нарезаю сало и чеснок, смешиваю соль с перцем и измельченным лавровым листом. В свинине делаю глубокие надрезы ножом, нашпиговываю их салом и чесноком, затем тщательно натираю мясо специями со всех сторон. Заворачиваю буженину в фольгу, плотно, но оставляя небольшой зазор для пара. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5–2 часа. За 15 минут до готовности раскрываю фольгу, чтобы мясо подрумянилось. Готовой буженине даю остыть в фольге, затем нарезаю тонкими ломтиками и подаю с хреном или горчицей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Взял свинину с жирком и не прогадал — буженина получилась настолько нежной, что ее можно было есть ложкой. Подал ее с хреном и ржаным хлебом, и это был лучший ужин за неделю. Хранится в холодильнике три дня, и на второй день вкус становится даже насыщеннее, так что готовьте смело.

Проверено редакцией
Читайте также
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли
Общество
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в РФ
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в РФ
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Смешиваю яблоки с бананами и корицей — пеку полумесяцы к чаю: получаются воздушными, с хрустящей корочкой и тающей серединой
Общество
Смешиваю яблоки с бананами и корицей — пеку полумесяцы к чаю: получаются воздушными, с хрустящей корочкой и тающей серединой
Назван помогающий от простуды вид меда
Здоровье/красота
Назван помогающий от простуды вид меда
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин раскрыл число сбитых БПЛА на подлете к Москве за неделю
Британия нашла неожиданную замену танкам Challenger 2 в Эстонии
Пассажиров московского аэропорта искусали клопы в массажных креслах
Варум тайно оформила дом в США через компанию во Флориде
Названа причина массового отравления на базе отдыха в Ставрополье
Назван необычный гламурный актив миллиардеров
Число получающих лечение после атаки БПЛА в Подмосковье выросло
На Ставрополье значительно выросло число отравившихся на базе отдыха
Обстановка в Крыму 18 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Королевская семья Британии: новости, требование Карла III сменить имя Кейт
«Это было рубилово»: Захарова раскрыла, что стало для нее школой дебатов
Стало известно, сколько гектаров лесов уничтожил Израиль на юге Ливана
Власти раскрыли печальные последствия атаки ВСУ на российский регион
Появились кадры с подозреваемым в убийстве отца в Москве
Раскрыто, где прятались сотрудники атакованного WB под Тамбовом
Ситуация в аэропортах России сегодня, 18 июля: отмены, задержки на вылет
«Масштабная и бесчеловечная»: Первышов высказался об атаке на Котовск
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 18 июля: где можно заправиться
Белицкое, Васютинское, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июля
Бойцы ВС России усложнили логистику для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.