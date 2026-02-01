Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 06:24

Домашний мясной митлоф с BBQ-глазурью. Готовлю в духовке — аромат на весь дом, а внутри сочно и мягко

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Митлоф — это не просто котлета необычной формы. Это полноценное сытное блюдо, которое украсит любой ужин. Аромат запекающегося мяса с луком и сладким соусом создает в доме невероятную атмосферу уюта.

Для митлофа беру 700 граммов говяжьего фарша самой мелкой фракции и выкладываю его в большую миску. Одну луковицу (около 150 г) очень мелко нарезаю или тру на терке. В отдельной мисочке заливаю 3 столовые ложки панировочных сухарей, 150 мл молока и оставляю на 5 минут набухать. К фаршу добавляю размоченные сухари, лук, одно яйцо, 3 столовые ложки кетчупа, соль и черный перец по вкусу. Теперь самое важное: тщательно вымешиваю фарш руками не менее 3–5 минут, чтобы масса стала липкой, однородной и хорошо держала форму. Противень застилаю бумагой для выпечки. Формирую из фарша на противне продолговатый рулет-батон длиной примерно 20–25 см. Ставлю в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут. Пока митлоф запекается, готовлю глазурь: смешиваю в миске 100 граммов соуса BBQ и 2 столовые ложки неострой горчицы (например, дижонской или медово-зернистой). Через 30 минут вынимаю рулет из духовки и густо смазываю его со всех сторон приготовленной глазурью. Возвращаю обратно в духовку еще на 20–25 минут, пока глазурь не запечется в красивую блестящую корочку, а сам митлоф не пропечется внутри. Даю готовому рулету отдохнуть 10 минут под фольгой, затем нарезаю на толстые ломтики и подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Маринад — секретный ингредиент: как остатки из банки превратят обычные блюда в шедевры!
Общество
Маринад — секретный ингредиент: как остатки из банки превратят обычные блюда в шедевры!
Дрожжевое тесто без промахов: секреты пышной выпечки, которые стоит знать каждой хозяйке!
Общество
Дрожжевое тесто без промахов: секреты пышной выпечки, которые стоит знать каждой хозяйке!
На основе рикотты и сгущенки: рецепт идеального крем-чиза для торта
Семья и жизнь
На основе рикотты и сгущенки: рецепт идеального крем-чиза для торта
Топ-5 идей для полезного и быстрого начала дня: лучшие рецепты завтраков
Семья и жизнь
Топ-5 идей для полезного и быстрого начала дня: лучшие рецепты завтраков
Куриный сальтисон вместо колбасы — диетический, пикантный и очень вкусный
Общество
Куриный сальтисон вместо колбасы — диетический, пикантный и очень вкусный
еда
рецепты
мясо
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты темные схемы близких Зеленского по поставке яиц в Европу
Уитэкер раскрыл, чего США не хотят видеть в Иране
«Вашингтон» обыграл «Каролину» в матче с овертаймом в НХЛ
Разгром элиты ВСУ и наступление на Запорожье: успехи ВС РФ к утру 1 февраля
ВС России за сутки отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении
Суд на Украине отменил решение о создании военного кладбища под Киевом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 февраля
«Продавай Америку»: в США раскрыли стратегию инвесторов всего мира
Пивоварни в Британии стали закрываться с рекордной скоростью
Долина готовит к выпуску новую версию своей популярной песни
Экс-советник Пентагона раскритиковал поведение Зеленского и лидеров ЕС
В Харькове прогремели два взрыва
Два землетрясения зафиксированы у побережья Курил
Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом
Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму
Марочко раскрыл смысл освобождения Терноватого
Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат
В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка
На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку
Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.