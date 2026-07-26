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26 июля 2026 в 16:00

Домашний копченый лосось: дешевле магазинного, вкуснее и без химии — готовлю так, и через час уже можно подавать

Фото: D-NEWS.ru
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Беру лосось, соль и сахар — и за час готовлю сочную и нежную рыбу горячего копчения. Результат — ароматное, рассыпчатое мясо с золотистой корочкой, которое можно подавать с картошкой или просто с лимоном.

Ингредиенты

Лосось (семга) — 2 кг, соль — 600–650 г (1/3 от веса рыбы), сахар — 1 ст. л., перец, лавровый лист, укроп — по вкусу.

Как готовлю

Сначала готовлю сухую смесь: смешиваю соль, сахар, перец и измельченный лавровый лист. Этой смесью тщательно натираю рыбу со всех сторон. Заворачиваю лосося в несколько слоев пакета или пленки и отправляю в холодильник минимум на 2–3 часа.

Тем временем готовлю коптильню — выкладываю на дно щепу, сверху ставлю решетку. Когда щепа начинает дымить, выкладываю рыбу, накрываю крышкой и копчу на среднем огне 30–40 минут. Готовый лосось достаю, даю ему немного «отдохнуть» и подаю с долькой лимона и свежей зеленью. Получается невероятно сочная и ароматная рыба.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура — идеальная: слои легко разделяются вилкой, но рыба не разваливается в кашу. Удивило, как быстро все готовится — час, и ты снимаешь пробу. Главный совет: не пересолите, лучше недосолить, а потом досолить уже готовое блюдо.

Проверено редакцией
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