Домашний кондиционер для белья: секрет мягкости и аромата без химии и переплат

Устали от тяжёлых после стирки вещей и навязчивого запаха магазинных кондиционеров? Есть простое и безопасное решение — сделать кондиционер своими руками. Такое средство подойдёт даже для детских вещей, не вызовет аллергии и позволит выбрать любимый аромат. При этом приготовление займёт считанные минуты, а ингредиенты наверняка уже есть у вас дома.

Для кондиционера понадобятся всего два компонента: 2 стакана обычной соли и 15 капель эфирного масла. Можно выбрать лаванду для умиротворяющего аромата, цитрусовые для бодрости или хвойные ноты для свежести — всё зависит от ваших предпочтений. Смешайте соль с маслом в ёмкости с плотной крышкой, хорошенько встряхните, чтобы масло равномерно распределилось. Полученное средство можно хранить долго — оно не теряет свойств. Используйте 2–3 столовые ложки ароматизированной соли на одну стирку: растворите в воде и залейте в отсек для кондиционера либо поместите соль в тканевый мешочек и положите в барабан. Белье станет мягким и приятно ароматным, а вы будете уверены в безопасности состава.

Хотите, чтобы акриловая ванна сияла без царапин и пожелтения? Забудьте об агрессивных порошках и хлоре — они портят покрытие. К счастью, справиться с налетом и желтизной можно простыми средствами, которые есть в каждом доме. Эти способы безопасны для акрила, экономичны и не требуют особых навыков.