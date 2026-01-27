Домашний кондиционер для белья без химии: мягкость и аромат за пару минут

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 07:00

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если устали от тяжёлых после стирки вещей и навязчивых запахов магазинных кондиционеров, попробуйте простой домашний рецепт — он безопасен для всей семьи и не требует редких ингредиентов. Такое средство идеально подходит для детских вещей и одежды людей с чувствительной кожей, а ещё позволяет выбрать любимый аромат.

Приготовить кондиционер очень легко. Понадобятся всего два компонента: 2 стакана обычной соли и 15 капель эфирного масла. Можно взять лавандовое для умиротворяющего запаха, цитрусовое — для бодрости, хвойное — для ощущения свежести. Пересыпьте соль в чистую ёмкость с плотной крышкой, добавьте масло и хорошенько встряхните, чтобы аромат равномерно распределился.

Средство хранится долго и не теряет свойств. Использовать его можно двумя способами: растворить 2–3 столовые ложки в воде и залить в отсек для кондиционера либо положить такое же количество в тканевый мешочек прямо в барабан стиральной машины. Белье после стирки становится мягким и приятно пахнет, а главное — полностью безопасно для любых тканей.

