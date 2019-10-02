Международный день ненасилия отмечается 2 октября. По данным ВОЗ, каждая третья женщина (35%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуальному насилию со стороны мужа. В России похожая статистика: согласно недавнему исследованию Левада-Центра, 31% наших соотечественников имели дело с насилием в ближайшем окружении, в том числе и в собственной семье.

В России, по данным центра помощи жертвам насилия «Ветка ивы», до 80% всех случаев рукоприкладства и тирании совершают близкие люди. Домашнее насилие делится на физическое, психологическое, сексуальное и экономическое. Но психологи говорят — часто в «ячейке общества» соседствуют несколько форм. Физическое насилие перетекает в сексуальное и наоборот.

В мае этого года одна из отечественных компаний, проводящих социологические исследования, опубликовала результаты опроса. Более половины респондентов назвали домашнее насилие «частной проблемой, в которую не должны вмешиваться государство или общество», а около 40% заявили, что рукоприкладство в семье иногда допустимо. Около 10% заявили, что ударить близкого человека «иногда полезно».

Pixabay

Не всегда насилие в семье совершают именно мужчины. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв недавно заявил о недопустимости обсуждения домашнего насилия только в контексте мужчин. По его словам, женщины не менее часто прибегают к жестокости по отношению к детям и мужьям. Он подчеркнул, что за время его работы в аппарате уполномоченного по правам человека около 70% дел, с которыми он сталкивался, возбуждались в отношении слабого пола.

Людей, склонных к насилию, много вокруг. Часто такой человек проявляет себя не сразу, а после нескольких месяцев, а то и лет совместной жизни. Как вычислить агрессора на начальной стадии отношений, News.ru спросил психолога и психиатра.

Моё или неправильное

Будущий домашний тиран живёт по принципу «есть два мнения: моё и неправильное». Он или она старается доминировать даже в мелочах и не даёт своему партнёру права выбора. В начале отношений многие принимают это за заботу, но позже становится понятно — это попытка ограничения личной свободы.

На начальном этапе всё невинно: ну побудь со мной, я соскучился. Зачем тебе друзья? Ты мне нужнее. Многие даже умиляются таким вещам. Когда опомнятся, становится поздно, — поясняет Наталья Краснослободцева, руководитель дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, психолог.

Надо насторожиться, если вторая половина мало интересуется вашим мнением, мыслями, чувствами, желаниями. После свадьбы вы можете оказаться в плену у агрессора.

Не плачет над Хатико

Домашнего тирана легко вычислить по эмоциональной чёрствости. У таких людей отсутствует умение сопереживать другим людям. Причём слова поддержки и сочувствия он вам высказать может, но они не будут подкреплены его собственными эмоциональными переживаниями.

Он может смотреть трогательный фильм или передачу и не испытывать никаких эмоций, — приводит пример врач-психиатр Евгений Фомин.

Эта же «холодность» будет распространяться и на партнёра. Единственная личность, которой тиран может посочувствовать, — это он сам. Себя такой персонаж считает единственным важным человеком. В психологии такое качество называется эгоцентричность.

Pixabay

Ещё один важный фактор, на который предлагают обращать внимание психологи, — отношения человека с родителями и близкими родственниками.

Если он ругает матом собственную мать, а потом кладёт трубку и мило вам улыбается, задумайтесь. Перед близкими люди всегда показывают себя настоящих, — предупреждает психолог.

Занимает хорошую должность

Люди, склонные к домашнему насилию, нередко занимают высокие должности. Ведь у них есть всё для уверенного движения по карьерной лестнице: напористость, сила характера, беспринципность. Из таких людей получаются жёсткие руководители, которые нацелены на результат, часто в ущерб подчинённым.

Они умеют управлять людьми, умеют их продавливать. Про таких говорят: идёт по головам, — рассказывает Евгений Фомин.

Обеспеченным деньгами тиранам легко найти себе вторую половину — многих привлекает материальная успешность. Часто «на крючок» попадают женщины, которые ищут богатого мужа. В обмен на сытую жизнь они готовы терпеть побои, оскорбления и унижения.

Хорошо выглядит и пахнет

Pixabay

Эгоцентричный тиран хочет для себя лучшего. Если рубашка, то дорогой марки, если часы, то класса люкс, хороший парфюм как бонус. Психологи говорят — безупречный внешний вид человека может свидетельствовать о том, что семейная жизнь с ним будет несладкой.

Женщина рассчитывает, что к ней он будет относиться так же, как к самому себе, и разочаровывается. Наоборот, такой человек может постоянно критиковать внешний вид своей супруги, обвинять в несоответствии его безупречному образу, — объясняет Фомин.

Высокого роста и крупного телосложения

Иногда агрессоры, практикующие домашнее насилие, больны. Их недуг носит название XYY-синдром. Это хромосомное заболевание, характерное только для мужчин, оно встречается у одного из 840 человек. Его носитель имеет дополнительную Y-хромосому, общий хромосомный набор составляет 44 аутосомы и три половые хромосомы. Эта генетическая «поломка» в большинстве случаев не ведёт к каким-либо физическим отклонениям. Но такие люди обладают рядом особенностей — физических и психических. Такие мужчины имеют высокий рост (от 186) и немного нарушенную координацию движений. Также они чрезмерно импульсивны и эмоционально незрелые. По мнению Евгения Фомина, именно они часто становятся домашними тиранами, так как им трудно себя контролировать.