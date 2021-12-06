Дома заражённых СОVID-19 добавят в электронный атлас

В России появится электронный эпидемиологический атлас, который поспособствует оптимизации надзора за инфекционными болезнями и появлением новых штаммов. Над созданием такого атласа работают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора. Об этом сообщают «Известия».

Наш подход позволяет представлять информацию не только по регионам. Мы берём официальные данные, поэтому можем отобразить на картах электронного эпидемиологического атласа каждый зарегистрированный случай заболевания по адресу, указанному в медицинских документах, — сообщил заведующий лабораторией ГИС-технологий и биоинформатики института Геннадий Побединский.

Новый инструмент позволит установить точный очаг заболеваемости вплоть до дома на конкретной улице. В результате у эпидемиологов появится возможность более точно принимать необходимые меры по нераспространению инфекции.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев заявил, что если медик выступает против введения системы QR-кодов, то его нельзя называть врачом. По мнению политика, введение QR-кодов не является ограничением, а представляет собой жёсткий санитарный контроль.