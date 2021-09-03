Дома в России будут строить по-новому

Строительные компании в России избавили от ненужных, устаревших и порой дублирующих друг друга норм и ГОСТов. Как пишет газета «Известия», также теперь в стране сняты некоторые ограничения на применение в строительстве новых эффективных материалов и конструкций.
Вице-премьер Марат Хуснуллин
Региональный директор департамента управления строительными проектами Colliers Игорь Темнышев отметил, что реформа, проведённая правительством, в большей степени коснётся именно сферы жилищного строительства. У девелоперов получится не снижать качество возводимого жилья благодаря новым законам.
Относительно скоро можно ожидать, что начнётся поиск новых решений в части технологий и стройматериалов, которые позволят исполнять необходимые требования, а также будут долговечными, эффективными и адекватными по стоимости.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Он объяснил, что предложения по развитию Сибири сформируют уже этой осенью и отправят на ознакомление президенту РФ Владимиру Путину.