Дома в России будут строить по-новому

Строительные компании в России избавили от ненужных, устаревших и порой дублирующих друг друга норм и ГОСТов. Как пишет газета «Известия», также теперь в стране сняты некоторые ограничения на применение в строительстве новых эффективных материалов и конструкций.

Вице-премьер Марат Хуснуллин уверен , что дерегулирование стройотрасли поможет сократить инвестиционно-строительный цикл возведения зданий минимум на 30%. Эксперты согласны, что отмена лишних норм ускорит сдачу жилья. Также стройкомпании смогут существенно сэкономить ресурсы и средства.

Региональный директор департамента управления строительными проектами Colliers Игорь Темнышев отметил, что реформа, проведённая правительством, в большей степени коснётся именно сферы жилищного строительства. У девелоперов получится не снижать качество возводимого жилья благодаря новым законам.

Относительно скоро можно ожидать, что начнётся поиск новых решений в части технологий и стройматериалов, которые позволят исполнять необходимые требования, а также будут долговечными, эффективными и адекватными по стоимости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Он объяснил, что предложения по развитию Сибири сформируют уже этой осенью и отправят на ознакомление президенту РФ Владимиру Путину.