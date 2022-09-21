«Должность военкома в ближайшее время станет «золотой» Эксперты — о том, какая часть россиян готова отправиться на фронт и как воспримет мобилизацию общество

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, соответствующий указ уже подписан. Он отметил, что призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые сейчас состоят в запасе. Также могут быть мобилизованы и женщины-медики в возрасте до 45 лет. За отказ от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. NEWS.ru спросил социологов, насколько россияне готовы участвовать в боевых действиях и каким будет их отношение к мобилизационной кампании.

Отечество у нас одно, и оно в опасности, это понимает большинство населения, заявил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов. По его оценкам, более 70% будущих призывников не будут отказываться от выполнения воинского долга. Потому что «цели и задачи спецоперации президент четко определил».

Мужчина — это не только тот человек, который имеет ширинку спереди. Это защитник, своей девушки, матери, сестры, дома, семьи и государства. У нас очень много мужчин настоящих, защитников. Поэтому массового уклонения не будет. Андрей Красов первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне

Абсолютное большинство россиян готовы участвовать в боевых действиях. Отказников будет немного, сотые доли процента, полагает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Это определенная группа людей, которые в меньшинстве.

Будут отказываться от участия люди, которых мы называем «неформальная молодежь», навальнята и тому подобные. Это люди, которые отравлены идеологией, которая чужда нашей идеологии. Обычно они живут в крупных городах. Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У мобилизуемых, по мнению Матвейчука, будут две главные мотивации. Первая — это большое денежное вознаграждение. Вторая — патриотизм, желание восстановить справедливость в отношении России. Он отметил, что уже сейчас во многих регионах молодые люди осаждают военкоматы с просьбой забрать их на фронт.

Одни люди считают, что случится всеобщее неприятие частичной мобилизации, другие уверены, что нас ждет патриотический подъем. И те и другие неправы, поделился с NEWS.ru своим мнением социальный психолог, социолог Алексей Рощин. Российское общество в ближайшее время еще больше поляризуется. Разделится на тех, кто за, и тех, кто против. Среди сторонников военных действий эксперт прогнозирует «воодушевление, как после событий 24 февраля».

В реальности поддерживают спецоперацию 30–40 процентов населения, из них как минимум половина готова воевать. Сразу возникает вопрос: почему они не шли добровольцами? Потому что это не совсем в духе нашего народа — лезть поперек батьки в пекло. А если уж призвали — значит, надо идти. Алексей Рощин социальный психолог

Остальные 60–70%, по его словам, не поддерживают СВО или же считают себя аполитичными. Большинство из них участвовать в СВО не хотят и всеми способами будут пытаться откосить от армии. Рощин прогнозирует —должность военкома в ближайшее время станет «золотой». Люди будут давать огромные взятки, чтобы избежать призыва, продавать квартиры и машины.

Перелом в обществе произойдет не тогда, когда люди будут придумывать способы отмазки, а когда будет общественное возмущение самой ситуацией. Для этого нужен какой-то триггер. Возможно, это произойдет ближе к Новому году, — отмечает Рощин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часть россиян была бы не против послужить в рядах вооруженных сил в рамках мобилизации, таких будет около 50%, прогнозирует в беседе с NEWS.ru публицист и историк Павел Пряников. Это жители глубинной России — деревень, сел, маленьких городков. Их нынешняя жизнь и так не слишком радостная, а участие в военной операции — шанс ее немного улучшить, отмечает эксперт. По его мнению, в спецоперации будут участвовать люди среднего возраста — от 35 до 50 лет. А вот так называемый образованный городской класс, напротив, будет искать способы, как уклониться от службы.

Все думали, что это где-то далеко происходит, что у нас есть профессиональная армия, которая этим занимается. Теперь все сильно изменится. Я думаю, нас ждет двоемыслие и саботаж. Благодаря этим вещам Россия еще сохранилась. Вот это сейчас включится по полной программе. Одни слова для кухонь, другие — для улиц. Павел Пряников публицист

Недавно ВЦИОМ спросил россиян о том, кого они считают главным источником военной угрозы. Оказалось, что каждый второй её не ощущает. Другая половина уверена, что главный её источник — США, так ответили более 60% опрошенных. И только треть респондентов (31%) заявили, что угроза идет от Украины.

В июле этого года ВЦИОМ провел закрытый опрос (опубликован в издании The Bell): стоит ли России продолжать военные действия на Украине или необходимы мирные переговоры? Мнения опрошенных разделились. Около 45% оказались сторонниками первого варианта, еще столько же — второго. Также социологи узнали об отношении к военной операции людей разных возрастов. Меньше всего СВО поддерживают в возрастной группе 18–24 года. Около 37% высказались против, а 38% — за. В группе 35–44 года не поддерживают военные действия 18% респондентов, а поддерживают 72%. Среди людей старше 60 лет не одобряют СВО только 8%.