https://static.news.ru/photo/953bce04-c95c-11e9-8f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам первых трёх месяцев 2019 года составили 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего потребители недоплатили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.

В категорию неплательщиков попали не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, а также управляющие компании. В целом число должников, с которыми пришлось разбираться в суде, увеличилось в этом году на 16%. По данным экспертов, растущие долги по ЖКХ объясняются низкими доходами населения, а также низкой платёжной дисциплиной управляющих компаний. Решить эту проблему, как считают в Минстрое, должен переход на прямые договоры граждан с поставщиками услуг, передают « Известия ».

После перехода на прямые договоры деньги будут перечисляться напрямую поставщикам ресурсов, а на счета управляющих компаний будет попадать только плата непосредственно за жилое помещение, — отметили в ведомстве.

Эта схема уже действует в ряде регионов, в частности в Белгородской области, Дагестане, Северной Осетии — Алании, Еврейской автономной области, Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее, как писал News.ru, средний чек на услуги ЖКХ в России за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 5%, до 3687 рублей. Причиной этого стало двухэтапное повышение коммунальных тарифов в связи с увеличением НДС до 20%.