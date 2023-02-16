«Долбить и идти вперед»: военный эксперт о штурме Артемовска Военный эксперт Суконкин: для штурма позиций ВСУ в Артемовске город нужно превратить в муравейник

Фото: Стрингер/NEWS.ru

ВСУ превратили Артемовск (Бахмут) в сплошной укрепрайон, где каждый подвал, окно или жилой дом — потенциальная огневая точка с пулеметом, гранатометом или снайперской позицией, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Собеседник подчеркнул, что уничтожить группировку ВСУ в городе можно, если создать численный перевес 1 к 5 или «долбить из артиллерии и идти вперед». По его словам, городские бои — самые сложные.

Городские бои — самые сложные. ВСУ превратили Бахмут в большой сплошной укрепрайон. Чтобы его взять, нужно отрезать ВСУ от любых путей снабжения боеприпасами, живой силой, эвакуации раненых. Нужен численный перевес 1 к 5 или придется долбить, долбить, долбить из артиллерии и идти вперед. В городе очень сложно, любое окно, дом, подвал, жилой дом можно превратить в огневую точку с пулеметом, гранатометом или снайперской позицией, — рассказал Суконкин.

Собеседник добавил, что боевые действия в городских условиях осложняются плотной застройкой с частным и многоэтажными домами, откуда удобно вести перекрестный огонь. По его мнению, атакующей стороне в крупном населенном пункте практически невозможно взять под контроль каждый частный дом, поэтому тактика «кавалерийских наскоков» неприменима.

Многоэтажки и частные дома расположены очень близко, оттуда удобно вести перекрестный огонь. Это главная сложность. В поле взвод держит линию фронта в 400 метров, в городе опорный пункт может состоять из двух домов, а это метров 50. Концентрация живой силы очень высокая. Если нет численного преимущества, то тактика кавалерийских наскоков неприменима, начинается ползучий штурм — район артиллерией вынесли, продвинулись вперед. Плюс очень высокая мотивация у бойцов обеих сторон, — считает Суконкин.

Эксперт отметил, что занятие города подразумевает и обход населенного пункта, окружение с последующим уничтожением сил противника. По его словам, успех штурма Артемовска во многом зависит от разрыва любых путей снабжения группировки ВСУ людьми и боеприпасами. Суконкин добавил, что занятые ВСУ многоэтажные здания обеспечиваются амуницией через частный сектор.

Оборона многоэтажки строится на первых двух этажах — как раз на уровне пехоты. Выше находятся отдельные специалисты. Снайперы или разведчики. Несколько этажей сверху — гарантия защиты от артиллерии и авиации, по крайне мере от первого налета. Но для штурма, в первую очередь, нужны люди, нужен муравейник, — подчеркнул Суконкин.

Он добавил, что в городских условиях осложняется использование бронетехники, так как «с крыши она бьется легче, чем в лоб».