Пригожин объяснил, зачем нужен Артемовск Пригожин: боями за Артемовск армия России парализует ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Артемовск (Бахмут) нужен ВС РФ для того, чтобы боями парализовать украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города, заявил предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер». По его словам, укрепрайон в городе «в каждом огороде», передает РИА Новости.

Бахмут нужен для того, чтобы полностью парализовать украинскую армию. И она, собственно говоря, парализована. Они молодцы, за него цепляются. На Бахмуте сегодня и в окрестностях, по оценкам разведки, около 90 батальонов. Около 40–50 тысяч человек. Противник каждый день подкидывает новые резервы, — сказал Пригожин.

Он добавил, что ЧВК «Вагнер» продвигается на 50–100 метров за день, бои идут за каждый дом.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные могут в ближайшее время отступить из Артемовска. По его словам, тактические отступления могут понадобиться для сохранения армии, а также для укрепления линии обороны. Он подчеркнул, что сейчас главная задача для ВСУ — не пустить российских военных к Славянску и Краматорску через Артемовск.