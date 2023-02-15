Украинское командование допустило отступление из Артемовска Восточная группировка войск ВСУ допустила отступление из Артемовска

Фото: МО Украины

Украинские военные могут в ближайшее время отступить из Артемовска (Бахмута), заявил в беседе с «РБК Украина» спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, тактические отступления могут понадобиться для сохранения армии, а также для укрепления линии обороны. Он подчеркнул, что сейчас главная задача для ВСУ — не пустить российских военных к Славянску и Краматорску через Артемовск.

Тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего — для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны. Важно, чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара. К примеру, в данном случае это Славянск и Краматорск, — сказал Череватый.

По его оценке, сейчас Артемовск является самым горячим участком фронта. При этом он уточнил, что украинским военным все еще продолжают поступать боеприпасы, провизия и медикаменты, а с поля боя эвакуируют раненых.

Ранее СМИ США предположили, что ВСУ в скором времени могут сдать Артемовск. По мнению журналистов, косвенным признаком предстоящего отступления украинских войск является введение ими запрета на въезд в город гражданских лиц.

Мнение о скором взятии Артемовска российскими войсками высказал на прошлой неделе экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он отметил, что за город идут тяжелые бои, но их итог предрешен. С ним согласился член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, к властям Украины уже начинает приходить осознание того, что они потеряют Артемовск.

При этом пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление главы компании Евгения Пригожина, в котором он предположил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся. Сообщается, что к городу ежедневно подходят от 300 до 500 новых бойцов на всех направлениях, а огонь артиллерии усиливается с каждым днем.