«Итог предрешен»: Мирошник о взятии Артемовска Мирошник: вопрос по взятию Артемовска решится в ближайшее время

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Артемовск будет взят российскими войсками в ближайшее время, итог уже предрешен, считает экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. В разговоре с «360» он отметил, что ситуация развивается по понятному сценарию — противников скопилось около 10 тысяч, а дорога для их снабжения осталась только одна.

Наблюдается наше превосходство, но идут тяжелые бои, мы встречаем серьезное сопротивление. Тем не менее итог предрешен. Мы долго к этому шли, украинцы держались достаточно длительный срок за этот рубеж. Вопрос лишь в том, оставят солдат ВСУ в городе или все-таки частично выведут, — рассказал Мирошник.

По его словам, также сейчас сложная обстановка в районе Северска, продвижения Вооруженных сил РФ идут только по доминирующим точкам. Однако попытка ВСУ удержать город будет бессмысленной, и войскам Украины придется отступить на другие линии обороны, считает Мирошник.

Нанесение ударов по любым тыловым объектам, которые используются для снабжения ВСУ, очень болезненны для украинской стороны. А мы видим, что вместе с серьезным нанесением ущерба энергосети началось поэтапное уничтожение военных производств: ремонтных цехов, заводов по изготовлению БПЛА, — добавил Мирошник.

Его точку зрения по вопросу о взятии Артемовска разделяет член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, к властям Украины уже начинает приходить осознание того, что они потеряют Артемовск.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что после взятия Артемовска под контроль России российской стороне станет проще маневрировать вооруженными силами и средствами. По его мнению, ВСУ для обороны Краматорска будут вынуждены отозвать войска с ряда других направлений.